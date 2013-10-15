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В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»

Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе

В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»
Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями

Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями
Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов

Кинотеатр «35 мм» приостановил работу как минимум на неделю

Все оборудование кинотеатра повреждено после тушения пожара

Кинотеатр «35 мм» приостановил работу как минимум на неделю
Все оборудование кинотеатра повреждено после тушения пожара

В Москве появится три новых государственных коворкинга

Три новых государственных коворкинга откроется в российской столице весной 2014 года.

В Москве появится три новых государственных коворкинга
Три новых государственных коворкинга откроется в российской столице весной 2014 года.