В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»
Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды» Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями
Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов
В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов
Кинотеатр «35 мм» приостановил работу как минимум на неделю
Все оборудование кинотеатра повреждено после тушения пожара