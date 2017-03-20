Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено)
Можно и в парке
Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено) Можно и в парке
«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено)
Вместе с Парадом Победы
«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено) Вместе с Парадом Победы
ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева
Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах
ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах
Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза
ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях
Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях
Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах
Предвыборные баннеры также появились в приложении банка
Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах Предвыборные баннеры также появились в приложении банка
Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»
Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК
Не мешать выпуску газеты «Путинская правда» Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК
«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента Собрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИК
ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента
Комиссии Московской области уже пригрозили расформированием
ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента Комиссии Московской области уже пригрозили расформированием
Сколько Путин заработал за шесть лет
За тот же период Навальный заработал на 2,7 миллиона больше
Сколько Путин заработал за шесть лет За тот же период Навальный заработал на 2,7 миллиона больше
Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России»
Они проводили акцию о предстоящих выборах и итогах приватизации
Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России» Они проводили акцию о предстоящих выборах и итогах приватизации
ЦИК не допустил Навального до выборов (обновлено) Политик призывал бойкотировать голосование
Навальный подал документы в ЦИК
Он призывает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты
Навальный подал документы в ЦИК Он призывает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты
Использовать мемы и конкурс селфи для популяризации выборов «Куда ушел Малахов? На выборы»
ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов
Одновременно с этим камеры могут появиться не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах
ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов Одновременно с этим камеры могут появиться не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах
ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям
Предполагается, что отказ от талонов позволит увеличить явку на выборах 2018 года вплоть до 82 %
ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям Предполагается, что отказ от талонов позволит увеличить явку на выборах 2018 года вплоть до 82 %
Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено)
Они считают, что сервис по поиску участка для голосования может привлечь на выборы молодежь