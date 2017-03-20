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Новости

Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено)

Можно и в парке

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Новости

Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено) Можно и в парке

Новости

«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено)

Вместе с Парадом Победы

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Новости

«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено) Вместе с Парадом Победы

Новости

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева

Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

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Новости

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

Новости

Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза

ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях

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Новости

Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях

Новости

Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах

Предвыборные баннеры также появились в приложении банка

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Новости

Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах Предвыборные баннеры также появились в приложении банка

Новости

Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»

Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК

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Новости

Не мешать выпуску газеты «Путинская правда» Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК

«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента
Реакция
«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президентаСобрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИК
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«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента
Реакция

«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента Собрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИК

Новости

ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента

Комиссии Московской области уже пригрозили расформированием

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Новости

ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента Комиссии Московской области уже пригрозили расформированием

Новости

Сколько Путин заработал за шесть лет

За тот же период Навальный заработал на 2,7 миллиона больше

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Новости

Сколько Путин заработал за шесть лет За тот же период Навальный заработал на 2,7 миллиона больше

Новости

Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России»

Они проводили акцию о предстоящих выборах и итогах приватизации

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Новости

Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России» Они проводили акцию о предстоящих выборах и итогах приватизации

Новости

ЦИК не допустил Навального до выборов (обновлено)

Политик призывал бойкотировать голосование

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Новости

ЦИК не допустил Навального до выборов (обновлено) Политик призывал бойкотировать голосование

Новости

Навальный подал документы в ЦИК

Он призывает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты

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Новости

Навальный подал документы в ЦИК Он призывает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты

Новости

Использовать мемы и конкурс селфи для популяризации выборов

«Куда ушел Малахов? На выборы»

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Новости

Использовать мемы и конкурс селфи для популяризации выборов «Куда ушел Малахов? На выборы»

Новости

ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов

Одновременно с этим камеры могут появиться не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах

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Новости

ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов Одновременно с этим камеры могут появиться не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах

Город

ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям

Предполагается, что отказ от талонов позволит увеличить явку на выборах 2018 года вплоть до 82 %

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Город

ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям Предполагается, что отказ от талонов позволит увеличить явку на выборах 2018 года вплоть до 82 %

Город

Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено)

Они считают, что сервис по поиску участка для голосования может привлечь на выборы молодежь

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Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено)
Город

Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено) Они считают, что сервис по поиску участка для голосования может привлечь на выборы молодежь