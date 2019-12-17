«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети
Сейчас проект закона находится на рассмотрении
В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети Сейчас проект закона находится на рассмотрении
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову» В поддержку журналистов
СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина Кажется, кто-то обиделся
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)
Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»
«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено) Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»
Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)
Журналисты выступили против изменений редакционной политики
Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено) Журналисты выступили против изменений редакционной политики
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра» Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды Под нож попала статья Константина Сонина
Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе
Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы
Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон» Пространству рекомендовали избегать опасных людей
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков Полиция уже начала проверку изданий
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти
По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй И пропагандирует «философию воров в законе»
Открытое письмо против цензуры в «Вышке»
Студенты и преподаватели требуют от администрации отказаться от новых ограничений
Открытое письмо против цензуры в «Вышке» Студенты и преподаватели требуют от администрации отказаться от новых ограничений
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза А поддержку студорганизаций сократят
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено) «Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»
«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами