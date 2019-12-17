17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето

«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
Вот их список

В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети

Сейчас проект закона находится на рассмотрении

В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети
Сейчас проект закона находится на рассмотрении

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

В поддержку журналистов

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина
Кажется, кто-то обиделся

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая

«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)

Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»

«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)
Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»

Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)

Журналисты выступили против изменений редакционной политики

Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)
Журналисты выступили против изменений редакционной политики

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина

Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе

Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы

Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе
Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Пространству рекомендовали избегать опасных людей

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти
По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй

И пропагандирует «философию воров в законе»

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»

Открытое письмо против цензуры в «Вышке»

Студенты и преподаватели требуют от администрации отказаться от новых ограничений

Открытое письмо против цензуры в «Вышке»
Студенты и преподаватели требуют от администрации отказаться от новых ограничений

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»

«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами

Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»
«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ