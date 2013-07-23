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Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал
В Москве хватит только на ванную
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Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал В Москве хватит только на ванную
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Лучшие и худшие города для сдачи жилья в аренду Наименее выгодно сдавать квартиру в Москве
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ФАС потребовала от ЦИАН перестать копировать объявления с Avito
Ведомство заметило в работе сервиса признаки недобросовестной конкуренции
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ФАС потребовала от ЦИАН перестать копировать объявления с Avito Ведомство заметило в работе сервиса признаки недобросовестной конкуренции
Бесит
«Сдается комната — строго девушкам»«Чтобы, не дай бог, не было приставаний»: как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде
Бесит
«Сдается комната — строго девушкам» «Чтобы, не дай бог, не было приставаний»: как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде
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Сервис Avito пожаловался на ЦИАН в ФАС
Компания обвинила конкурента в автоматическом копировании десятков тысяч объявлений
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Сервис Avito пожаловался на ЦИАН в ФАС Компания обвинила конкурента в автоматическом копировании десятков тысяч объявлений
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Не пора ли покупать квартиру? Специалисты по недвижимости рассказывают The Village, насколько упали цены на квадратные метры, что сейчас выгоднее покупать — новостройки или вторичное жильё — и стоит ли брать ипотеку
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