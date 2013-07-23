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Новости

Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал

В Москве хватит только на ванную

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Новости

Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал В Москве хватит только на ванную

Новости

Лучшие и худшие города для сдачи жилья в аренду

Наименее выгодно сдавать квартиру в Москве

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Новости

Лучшие и худшие города для сдачи жилья в аренду Наименее выгодно сдавать квартиру в Москве

Новости

ФАС потребовала от ЦИАН перестать копировать объявления с Avito

Ведомство заметило в работе сервиса признаки недобросовестной конкуренции

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Новости

ФАС потребовала от ЦИАН перестать копировать объявления с Avito Ведомство заметило в работе сервиса признаки недобросовестной конкуренции

«Сдается комната — строго девушкам»
Бесит
«Сдается комната — строго девушкам»«Чтобы, не дай бог, не было приставаний»: как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде
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«Сдается комната — строго девушкам»
Бесит

«Сдается комната — строго девушкам» «Чтобы, не дай бог, не было приставаний»: как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде

Новости

Сервис Avito пожаловался на ЦИАН в ФАС

Компания обвинила конкурента в автоматическом копировании десятков тысяч объявлений

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Новости

Сервис Avito пожаловался на ЦИАН в ФАС Компания обвинила конкурента в автоматическом копировании десятков тысяч объявлений

Не пора ли покупать квартиру?
Комментарии
Не пора ли покупать квартиру? Специалисты по недвижимости рассказывают The Village, насколько упали цены на квадратные метры, что сейчас выгоднее покупать — новостройки или вторичное жильё — и стоит ли брать ипотеку
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Не пора ли покупать квартиру?
Комментарии

Не пора ли покупать квартиру? Специалисты по недвижимости рассказывают The Village, насколько упали цены на квадратные метры, что сейчас выгоднее покупать — новостройки или вторичное жильё — и стоит ли брать ипотеку

Новости

Холдинг «Медиа3» приобрёл портал о недвижимости ЦИАН

Теперь он будет объединён с собственной разработкой компании — сайтом Realty.dmir.ru

0
Новости

Холдинг «Медиа3» приобрёл портал о недвижимости ЦИАН Теперь он будет объединён с собственной разработкой компании — сайтом Realty.dmir.ru