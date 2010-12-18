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Новый год в Москве: 5 мест с необычными подарками The Village разобрался, где покупать новогодние подарки в Москве, и собрал лучшие поп-ап сторы, специальные лавки, ярмарки и базары в одном месте

Новый год в Москве: 5 мест с необычными подарками
The Village разобрался, где покупать новогодние подарки в Москве, и собрал лучшие поп-ап сторы, специальные лавки, ярмарки и базары в одном месте