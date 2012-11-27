До конца года в Москве заменят почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Обновят в первую очередь дефектные и расположенные возле школ системы
До конца года в Москве заменят почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации Обновят в первую очередь дефектные и расположенные возле школ системы
Водителей предупредили о заторе на съезде с Кутузовского проспекта
Для объезда рекомендуется пользоваться Садовым кольцом
Водителей предупредили о заторе на съезде с Кутузовского проспекта Для объезда рекомендуется пользоваться Садовым кольцом
Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов
Исследованные детские учреждения находятся вблизи автомобильных магистралей
Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов Исследованные детские учреждения находятся вблизи автомобильных магистралей
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники
Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
Как будет выглядеть жилой комплекс по проекту Кенго Кумы на Кутузовском проспекте
Комплекс построят на месте Первого приборостроительного завода
Как будет выглядеть жилой комплекс по проекту Кенго Кумы на Кутузовском проспекте Комплекс построят на месте Первого приборостроительного завода
Дорожные табло стали предупреждать об опасных участках
Они работают на перекрестках, где часто происходят аварии
Дорожные табло стали предупреждать об опасных участках Они работают на перекрестках, где часто происходят аварии
Движение в центре Москвы сильно затруднено Также сильные пробки наблюдаются на ТТК и МКАД
В Москве заработали девять новых зарядных станций для электромобилей
До конца 2016 года планируется подключить около 70 станций
В Москве заработали девять новых зарядных станций для электромобилей До конца 2016 года планируется подключить около 70 станций
В ночь на 8 апреля в Москве начнётся ремонт дорог
Прежде всего сменят покрытие на МКАД и её развязках
В ночь на 8 апреля в Москве начнётся ремонт дорог Прежде всего сменят покрытие на МКАД и её развязках
Отменить расширение зоны платной парковки в Москве
С такой просьбой депутаты обратились в правительство России
Отменить расширение зоны платной парковки в Москве С такой просьбой депутаты обратились в правительство России
Gett запустил сервис по срочному ремонту iPhone
Вызвать мастера, чтобы заменить треснувший экран на iPhone, можно в один клик
Gett запустил сервис по срочному ремонту iPhone Вызвать мастера, чтобы заменить треснувший экран на iPhone, можно в один клик
Самые аварийные участки на московских дорогах
На основе отметок водителей о дорожно-транспортных происшествиях «Яндекс» составил список крупных городских трасс, где чаще всего происходят аварии
Самые аварийные участки на московских дорогах На основе отметок водителей о дорожно-транспортных происшествиях «Яндекс» составил список крупных городских трасс, где чаще всего происходят аварии
Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК
Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций
Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций
Зона платной парковки расширилась почти вдвое
Платный проезд ввели на 454 улицах в границах ТТК, а также на 29 улицах за пределами ТТК
Зона платной парковки расширилась почти вдвое Платный проезд ввели на 454 улицах в границах ТТК, а также на 29 улицах за пределами ТТК
Максим Ликсутов — о возможности введения платного въезда в Москву
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, городское правительство не принимало решений о платном въезде в город
Максим Ликсутов — о возможности введения платного въезда в Москву По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, городское правительство не принимало решений о платном въезде в город
Въезд на МКАД и ТТК может стать платным (обновлено)
Стоимость поездки составит около 200 рублей
Въезд на МКАД и ТТК может стать платным (обновлено) Стоимость поездки составит около 200 рублей
Эстакады на Третьем кольце украсят граффити
Объекты Третьего транспортного кольца разрисуют уличные художники.
Эстакады на Третьем кольце украсят граффити Объекты Третьего транспортного кольца разрисуют уличные художники.
Данные «Яндекс.Пробок» будут показывать на 12 уличных экранах
На московских дорогах появились девять новых экранов, транслирующих данные портала «Яндекс.Пробки».
Данные «Яндекс.Пробок» будут показывать на 12 уличных экранах На московских дорогах появились девять новых экранов, транслирующих данные портала «Яндекс.Пробки».
Правила размещения наружной рекламы опять поменяются
Правительство Москвы рассмотрит новые правила размещения наружной рекламы в городе 11 декабря. Если обновлённые правила будут приняты, в городе демонтируют более семи тысяч рекламных конструкций.
Правила размещения наружной рекламы опять поменяются Правительство Москвы рассмотрит новые правила размещения наружной рекламы в городе 11 декабря. Если обновлённые правила будут приняты, в городе демонтируют более семи тысяч рекламных конструкций.
На развязках установят автоматические распылители реагентов
Власти Москвы планируют оснастить транспортные развязки автоматическими системами распыления реагентов.