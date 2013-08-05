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Новости

Мягкие роботы-оригами, «черная пятница» для PS и гибкий дисплей Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Мягкие роботы-оригами, «черная пятница» для PS и гибкий дисплей Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Роскомнадзор заблокировал Tumblr с цитатой из Ремарка из-за описания суицида

Страницу внесли в публичный реестр запрещенных сайтов

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Ситуация

Роскомнадзор заблокировал Tumblr с цитатой из Ремарка из-за описания суицида Страницу внесли в публичный реестр запрещенных сайтов

Новости

Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Угроза Alibaba, одежда от Tumblr и Pornhub и мессенджер для банкиров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Угроза Alibaba, одежда от Tumblr и Pornhub и мессенджер для банкиров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые быстрорастущие социальные сети, смарт-часы из электронной бумаги и новый офис Дурова

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Самые быстрорастущие социальные сети, смарт-часы из электронной бумаги и новый офис Дурова Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 лет
Облако знаний
Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 летСегодня основателю и главе Facebook Марку Цукербергу исполнилось 30 лет. А им пока нет.
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Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 лет
Облако знаний

Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 лет Сегодня основателю и главе Facebook Марку Цукербергу исполнилось 30 лет. А им пока нет.

Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибыли
Как это работает
Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибылиИнвесторы всё чаще оценивают онлайн-бизнес, исходя из количества пользователей и будущего потенциала, а не выручки. H&F нашёл компании, которые стоят миллиарды, но не приносят денег.
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Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибыли
Как это работает

Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибыли Инвесторы всё чаще оценивают онлайн-бизнес, исходя из количества пользователей и будущего потенциала, а не выручки. H&F нашёл компании, которые стоят миллиарды, но не приносят денег.

Новости

Инфографика дня: Как создавать идеальные посты для социальных сетей

My Clever Agency подготовила шпаргалки для тех, кто занимается SMM

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Новости

Инфографика дня: Как создавать идеальные посты для социальных сетей My Clever Agency подготовила шпаргалки для тех, кто занимается SMM

Новости

Инфографика дня: Женская аудитория — сила социальных медиа

Женщины гораздо активнее мужчин пользуются различными социальными сервисами, за исключением — LinkedIn

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Новости

Инфографика дня: Женская аудитория — сила социальных медиа Женщины гораздо активнее мужчин пользуются различными социальными сервисами, за исключением — LinkedIn

Новости

Покупку Instagram признали лучшим поглощением в сфере медиа с 2008 года

Худшим же оказалось приобретение Tumblr

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Новости

Покупку Instagram признали лучшим поглощением в сфере медиа с 2008 года Худшим же оказалось приобретение Tumblr

Новости

Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей

За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%

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Новости

Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%

Новости

HBO развернула глобальную SMM-кампанию для продвижения нового сезона «Девочек»

Таким образом компания планирует привлечь молодёжную аудиторию, до которой уже не достучаться старыми методами

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Новости

HBO развернула глобальную SMM-кампанию для продвижения нового сезона «Девочек» Таким образом компания планирует привлечь молодёжную аудиторию, до которой уже не достучаться старыми методами

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнесаH&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
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Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.

Новости

Подростки назвали YouTube своим самым любимым сайтом

По этому показателю видеосервис обогнал даже крупнейшую в мире соцсеть Facebook

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Новости

Подростки назвали YouTube своим самым любимым сайтом По этому показателю видеосервис обогнал даже крупнейшую в мире соцсеть Facebook

Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео
Облако знаний
Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видеоНесмотря на то что эпидемия вирусного маркетинга пошла на спад, снять ролик, который посмотрят миллионы, хотят многие. Авторы успешных видео рассказали, как это сделать.
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Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео
Облако знаний

Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео Несмотря на то что эпидемия вирусного маркетинга пошла на спад, снять ролик, который посмотрят миллионы, хотят многие. Авторы успешных видео рассказали, как это сделать.

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