Мягкие роботы-оригами, «черная пятница» для PS и гибкий дисплей Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мягкие роботы-оригами, «черная пятница» для PS и гибкий дисплей Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роскомнадзор заблокировал Tumblr с цитатой из Ремарка из-за описания суицида
Страницу внесли в публичный реестр запрещенных сайтов
Роскомнадзор заблокировал Tumblr с цитатой из Ремарка из-за описания суицида Страницу внесли в публичный реестр запрещенных сайтов
Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза Alibaba, одежда от Tumblr и Pornhub и мессенджер для банкиров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза Alibaba, одежда от Tumblr и Pornhub и мессенджер для банкиров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые быстрорастущие социальные сети, смарт-часы из электронной бумаги и новый офис Дурова
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые быстрорастущие социальные сети, смарт-часы из электронной бумаги и новый офис Дурова Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 лет Сегодня основателю и главе Facebook Марку Цукербергу исполнилось 30 лет. А им пока нет.
Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибыли Инвесторы всё чаще оценивают онлайн-бизнес, исходя из количества пользователей и будущего потенциала, а не выручки. H&F нашёл компании, которые стоят миллиарды, но не приносят денег.
Инфографика дня: Как создавать идеальные посты для социальных сетей
My Clever Agency подготовила шпаргалки для тех, кто занимается SMM
Инфографика дня: Как создавать идеальные посты для социальных сетей My Clever Agency подготовила шпаргалки для тех, кто занимается SMM
Инфографика дня: Женская аудитория — сила социальных медиа
Женщины гораздо активнее мужчин пользуются различными социальными сервисами, за исключением — LinkedIn
Инфографика дня: Женская аудитория — сила социальных медиа Женщины гораздо активнее мужчин пользуются различными социальными сервисами, за исключением — LinkedIn
Покупку Instagram признали лучшим поглощением в сфере медиа с 2008 года
Худшим же оказалось приобретение Tumblr
Покупку Instagram признали лучшим поглощением в сфере медиа с 2008 года Худшим же оказалось приобретение Tumblr
Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей
За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%
Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%
HBO развернула глобальную SMM-кампанию для продвижения нового сезона «Девочек»
Таким образом компания планирует привлечь молодёжную аудиторию, до которой уже не достучаться старыми методами
HBO развернула глобальную SMM-кампанию для продвижения нового сезона «Девочек» Таким образом компания планирует привлечь молодёжную аудиторию, до которой уже не достучаться старыми методами
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
Подростки назвали YouTube своим самым любимым сайтом
По этому показателю видеосервис обогнал даже крупнейшую в мире соцсеть Facebook