Инструкция
Что делать, если у вашего туроператора проблемыКак вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей
Инструкция
Что делать, если у вашего туроператора проблемы Как вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей
Новости
Четыре туроператора прекратят деятельность Два из них продолжают продажу туров
Новости
Туроператоров заставят платить взносы с каждого клиента
Минимальный размер отчислений составит 100 рублей
Новости
Туроператоров заставят платить взносы с каждого клиента Минимальный размер отчислений составит 100 рублей
Ситуация
«Турпомощь» вернула в Россию всех клиентов обанкротившихся турфирм
За границей остались около 500 человек, которые не нуждаются в эвакуации
Ситуация
«Турпомощь» вернула в Россию всех клиентов обанкротившихся турфирм За границей остались около 500 человек, которые не нуждаются в эвакуации
Новости
260 российских туроператоров лишились права работать на рынке
Они не вступили в фонд помощи туристам «Турпомощь»
Новости