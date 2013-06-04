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Что делать, если у вашего туроператора проблемы
Инструкция
Что делать, если у вашего туроператора проблемыКак вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей
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Что делать, если у вашего туроператора проблемы
Инструкция

Что делать, если у вашего туроператора проблемы Как вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей

Новости

Четыре туроператора прекратят деятельность

Два из них продолжают продажу туров

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Новости

Четыре туроператора прекратят деятельность Два из них продолжают продажу туров

Новости

Туроператоров заставят платить взносы с каждого клиента

Минимальный размер отчислений составит 100 рублей

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Новости

Туроператоров заставят платить взносы с каждого клиента Минимальный размер отчислений составит 100 рублей

Ситуация

«Турпомощь» вернула в Россию всех клиентов обанкротившихся турфирм

За границей остались около 500 человек, которые не нуждаются в эвакуации

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Ситуация

«Турпомощь» вернула в Россию всех клиентов обанкротившихся турфирм За границей остались около 500 человек, которые не нуждаются в эвакуации

Новости

260 российских туроператоров лишились права работать на рынке

Они не вступили в фонд помощи туристам «Турпомощь»

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Новости

260 российских туроператоров лишились права работать на рынке Они не вступили в фонд помощи туристам «Турпомощь»