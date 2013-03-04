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Новости

Медиахолдинг РБК планирует продать свои развлекательные интернет-проекты за $70 млн

Сейчас они лишь генерируют трафик для деловых изданий РБК, не принося компании никакой прибыли

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Новости

Медиахолдинг РБК планирует продать свои развлекательные интернет-проекты за $70 млн Сейчас они лишь генерируют трафик для деловых изданий РБК, не принося компании никакой прибыли

Новости

Медиахолдинг РБК может продать детскую соцсеть «Твиди» за $10 млн

О своей готовности приобрести проект уже заявил международный медиахолдинг RCS MediaGroup, развивающий аналогичные порталы в ряде других стран

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Новости

Медиахолдинг РБК может продать детскую соцсеть «Твиди» за $10 млн О своей готовности приобрести проект уже заявил международный медиахолдинг RCS MediaGroup, развивающий аналогичные порталы в ряде других стран

Новости

Детская соцсеть Tvidi вводит платные услуги

Компания ищет новые способы монетизации

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Новости

Детская соцсеть Tvidi вводит платные услуги Компания ищет новые способы монетизации