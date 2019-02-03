Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza
Детские каникулы в эпоху пандемии
Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza Детские каникулы в эпоху пандемии
Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей
Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков
Участвовать могут также школьники из регионов
Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков Участвовать могут также школьники из регионов
Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников
В четверг состоится первая лекция, посвященная креативным индустриям
Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников В четверг состоится первая лекция, посвященная креативным индустриям
В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)
Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту
В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено) Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту
«Вкусвилл» открыл первую детскую студию Ребенка в ней можно оставить на полдня
Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками Первое мероприятие уже завтра
Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей
Занятия будут проходить в течение всего лета
Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей Занятия будут проходить в течение всего лета
Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей
Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских
Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей
Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей
Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов
Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье
Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье
«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit
В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи
«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи
Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы
Она находится около метро «Сухаревская»
Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы Она находится около метро «Сухаревская»
На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт
На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу