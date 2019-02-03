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Как превратить хобби в успешный бизнес
Промо
Как превратить хобби в успешный бизнес И выгодно продавать тай-дай, фенечки и открытки
Как превратить хобби в успешный бизнес
Промо

Как превратить хобби в успешный бизнес
И выгодно продавать тай-дай, фенечки и открытки

И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект
И в пир, и в диджитал-мир Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности
И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект

И в пир, и в диджитал-мир
Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером Плюсы, минусы, подводные камни
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Плюсы, минусы, подводные камни

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza

Детские каникулы в эпоху пандемии

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza
Детские каникулы в эпоху пандемии

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear

Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

Участвовать могут также школьники из регионов

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков
Участвовать могут также школьники из регионов

Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников

В четверг состоится первая лекция, посвященная креативным индустриям

Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников
В четверг состоится первая лекция, посвященная креативным индустриям

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)

Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)
Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Ребенка в ней можно оставить на полдня

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию
Ребенка в ней можно оставить на полдня

Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками

Первое мероприятие уже завтра

Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками
Первое мероприятие уже завтра

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей

Занятия будут проходить в течение всего лета

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей
Занятия будут проходить в течение всего лета

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей

Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей
Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских

Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских
Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей

Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов

Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье

Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов
Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье

«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit

В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи

«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit
В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи

Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы

Она находится около метро «Сухаревская»

Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы
Она находится около метро «Сухаревская»

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт
На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу

«Гараж» откроет мастерские и арт-резиденции для художников на ВДНХ

Кураторский совет музея уже назначил первых участников программы

«Гараж» откроет мастерские и арт-резиденции для художников на ВДНХ
Кураторский совет музея уже назначил первых участников программы

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