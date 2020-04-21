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Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят