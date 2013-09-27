16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Эксперимент The Village: В поисках лучшей шавермы
Эксперимент The Village: В поисках лучшей шавермы Вместе с шеф-поваром петербургских ресторанов «Рыба» и «Рыба на Даче» Николя Лорье редакция The Village отправилась на поиски лучшей бюджетной шавермы.
Эксперимент The Village: В поисках лучшей шавермы

Эксперимент The Village: В поисках лучшей шавермы
Вместе с шеф-поваром петербургских ресторанов «Рыба» и «Рыба на Даче» Николя Лорье редакция The Village отправилась на поиски лучшей бюджетной шавермы.