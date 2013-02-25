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Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в FacebookРоман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
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Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook
Эксперимент

Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook Роман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестораЧасто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
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Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Hopes & Fears

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.

Новости

Сервис электронных платежей uBank привлёк $8 млн

В компанию инвестировал фонд Runa Capital

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Новости

Сервис электронных платежей uBank привлёк $8 млн В компанию инвестировал фонд Runa Capital