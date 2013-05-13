Менеджмент
Дошутились: Как первоапрельские розыгрыши влияют на бизнесПервого апреля многие компании подшучивают над клиентами. The Village узнал, как это сказывается на бизнесе
Менеджмент
Дошутились: Как первоапрельские розыгрыши влияют на бизнес Первого апреля многие компании подшучивают над клиентами. The Village узнал, как это сказывается на бизнесе
Новости
Alibaba собирается закрыть крупнейшую сделку в истории китайской интернет-индустрии
Интернет-гигант полностью поглотит разработчика программного обеспечения UCWeb
Новости
Alibaba собирается закрыть крупнейшую сделку в истории китайской интернет-индустрии Интернет-гигант полностью поглотит разработчика программного обеспечения UCWeb
Новости
Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию
В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек
Новости