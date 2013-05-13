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Дошутились: Как первоапрельские розыгрыши влияют на бизнес
Менеджмент
Дошутились: Как первоапрельские розыгрыши влияют на бизнесПервого апреля многие компании подшучивают над клиентами. The Village узнал, как это сказывается на бизнесе
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Дошутились: Как первоапрельские розыгрыши влияют на бизнес
Менеджмент

Дошутились: Как первоапрельские розыгрыши влияют на бизнес Первого апреля многие компании подшучивают над клиентами. The Village узнал, как это сказывается на бизнесе

Новости

Alibaba собирается закрыть крупнейшую сделку в истории китайской интернет-индустрии

Интернет-гигант полностью поглотит разработчика программного обеспечения UCWeb

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Новости

Alibaba собирается закрыть крупнейшую сделку в истории китайской интернет-индустрии Интернет-гигант полностью поглотит разработчика программного обеспечения UCWeb

Новости

Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию

В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек

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Новости

Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек