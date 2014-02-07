Сколько стоит жизнь в Уфе Цены на жилье, продукты и развлечения в столице Башкортостана и русского рэпа
В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»
В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах
В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды» В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах
«Лентач» запустил сеть региональных СМИ
Действуют шесть страниц: о Владивостоке, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге, Крыме и Уфе
«Лентач» запустил сеть региональных СМИ Действуют шесть страниц: о Владивостоке, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге, Крыме и Уфе
Количество «резиновых квартир» в России
По данным ФМС, количество так называемых «резиновых квартир» за год сократилось на 98,5 %
Количество «резиновых квартир» в России По данным ФМС, количество так называемых «резиновых квартир» за год сократилось на 98,5 %
Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов в Уфу
Ежедневно летать по маршруту Москва — Уфа — Москва лоукостер начнёт с 20 февраля 2015 года
Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов в Уфу
Ежедневно летать по маршруту Москва — Уфа — Москва лоукостер начнёт с 20 февраля 2015 года
Ещё три банка лишились лицензий
Под удар попали кредитные организации из Москвы, Ульяновска и Уфы
Ещё три банка лишились лицензий Под удар попали кредитные организации из Москвы, Ульяновска и Уфы
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений
Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.
Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.
Калининград назвали лучшим городом для бизнеса
Преимущество Калининградской области — таможенные льготы, благодаря которым бизнес может прибыльно превращать европейские компоненты в готовые товары