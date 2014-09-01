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Новости

Перестать сажать за митинги

И выписывать по «дадинской» статье штрафы

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Перестать сажать за митинги И выписывать по «дадинской» статье штрафы

Новости

Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм

Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы

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Новости

Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы

Новости

В Капотне откроют первый московский центр для принудительных работ

Осужденные будут отбывать здесь новый вид уголовного наказания, который ввели в России с начала года

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Новости

В Капотне откроют первый московский центр для принудительных работ Осужденные будут отбывать здесь новый вид уголовного наказания, который ввели в России с начала года

Новости

ФСИН открыла в Москве выставку об истории тюремной системы

Гости выставки смогут увидеть макеты земляного погреба для содержания преступников и губернские тюремные замки XIX века

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ФСИН открыла в Москве выставку об истории тюремной системы Гости выставки смогут увидеть макеты земляного погреба для содержания преступников и губернские тюремные замки XIX века

Новости

Во ФСИН рассказали о росте числа положительных решений по УДО и смягчению наказаний

Это свидетельствует о качестве работы исправительной системы, считает замглавы ФСИН

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Новости

Во ФСИН рассказали о росте числа положительных решений по УДО и смягчению наказаний Это свидетельствует о качестве работы исправительной системы, считает замглавы ФСИН

Новости

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»

Теперь за преступление грозит до 15 лет

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Новости

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти» Теперь за преступление грозит до 15 лет

Новости

Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки

Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы

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Новости

Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы

Новости

ФСИН попросила суд отправить Навального в колонию

Ведомство настаивает на отмене условного срока

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Новости

ФСИН попросила суд отправить Навального в колонию Ведомство настаивает на отмене условного срока

Новости

СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова

За театрального режиссера у президента просили не только культурные деятели, но и чиновники из правительства

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СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова За театрального режиссера у президента просили не только культурные деятели, но и чиновники из правительства

Ситуация

За хулиганство в транспорте и зацепинг будут сажать на срок до двух лет

Уголовная ответственность введена также за ослепление пилотов самолетов лазерными указками

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Ситуация

За хулиганство в транспорте и зацепинг будут сажать на срок до двух лет Уголовная ответственность введена также за ослепление пилотов самолетов лазерными указками

Ситуация

Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение

Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания

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Ситуация

Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания

Ситуация

В России появится стратегия искоренения стереотипов о женщинах

Властям предлагают смягчить уголовное наказание для женщин и проводить лекции по феминизму в школах

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Ситуация

В России появится стратегия искоренения стереотипов о женщинах Властям предлагают смягчить уголовное наказание для женщин и проводить лекции по феминизму в школах

Ситуация

С 2017 года в России начнут применять новый вид уголовного наказания

Исправительные центры для проведения принудительных работ готовы принимать осужденных

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Ситуация

С 2017 года в России начнут применять новый вид уголовного наказания Исправительные центры для проведения принудительных работ готовы принимать осужденных

Ситуация

Открывать филиалы колоний при крупных предприятиях

Госдуме предлагают расширить возможности применения труда заключённых за пределами исправительной колонии

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Ситуация

Открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Госдуме предлагают расширить возможности применения труда заключённых за пределами исправительной колонии

Ситуация

Мосгорсуд отказался переквалифицировать дело об убийстве Немцова

Потерпевшие настаивали на рассмотрении дела по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»

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Ситуация

Мосгорсуд отказался переквалифицировать дело об убийстве Немцова Потерпевшие настаивали на рассмотрении дела по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»

Ситуация

Конституционный суд признал право женщин на присяжных

Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году

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Ситуация

Конституционный суд признал право женщин на присяжных Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году

Ситуация

Ввести в России новый вид уголовного наказания

Предполагается, что принудительные работы до полного возмещения ущерба помогут решить проблему с невозможностью получить компенсацию

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Ситуация

Ввести в России новый вид уголовного наказания Предполагается, что принудительные работы до полного возмещения ущерба помогут решить проблему с невозможностью получить компенсацию

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Госдуме предложили ввести уголовное наказание для юрлиц

Оно будет применяться к компаниям, уличённым в организации беспорядков и торговле людьми

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Новости

Госдуме предложили ввести уголовное наказание для юрлиц Оно будет применяться к компаниям, уличённым в организации беспорядков и торговле людьми

Новости

Сажать на 10 лет за обман туристов

Минкульт предлагает дополнить Уголовный кодекс специальной статьёй за мошенничество в сфере туризма

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Сажать на 10 лет за обман туристов Минкульт предлагает дополнить Уголовный кодекс специальной статьёй за мошенничество в сфере туризма

Новости

Ужесточить уголовную ответственность за использование офшоров

Тогда она будет достигать шести лет лишения свободы

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Ужесточить уголовную ответственность за использование офшоров Тогда она будет достигать шести лет лишения свободы

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