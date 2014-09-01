Перестать сажать за митинги И выписывать по «дадинской» статье штрафы
Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм
Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы
Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы
В Капотне откроют первый московский центр для принудительных работ
Осужденные будут отбывать здесь новый вид уголовного наказания, который ввели в России с начала года
В Капотне откроют первый московский центр для принудительных работ Осужденные будут отбывать здесь новый вид уголовного наказания, который ввели в России с начала года
ФСИН открыла в Москве выставку об истории тюремной системы
Гости выставки смогут увидеть макеты земляного погреба для содержания преступников и губернские тюремные замки XIX века
ФСИН открыла в Москве выставку об истории тюремной системы Гости выставки смогут увидеть макеты земляного погреба для содержания преступников и губернские тюремные замки XIX века
Во ФСИН рассказали о росте числа положительных решений по УДО и смягчению наказаний
Это свидетельствует о качестве работы исправительной системы, считает замглавы ФСИН
Во ФСИН рассказали о росте числа положительных решений по УДО и смягчению наказаний Это свидетельствует о качестве работы исправительной системы, считает замглавы ФСИН
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»
Теперь за преступление грозит до 15 лет
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти» Теперь за преступление грозит до 15 лет
Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки
Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы
Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы
ФСИН попросила суд отправить Навального в колонию
Ведомство настаивает на отмене условного срока
ФСИН попросила суд отправить Навального в колонию Ведомство настаивает на отмене условного срока
СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова
За театрального режиссера у президента просили не только культурные деятели, но и чиновники из правительства
СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова За театрального режиссера у президента просили не только культурные деятели, но и чиновники из правительства
За хулиганство в транспорте и зацепинг будут сажать на срок до двух лет
Уголовная ответственность введена также за ослепление пилотов самолетов лазерными указками
За хулиганство в транспорте и зацепинг будут сажать на срок до двух лет Уголовная ответственность введена также за ослепление пилотов самолетов лазерными указками
Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение
Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания
Гюльчехру Бобокулову отправили на принудительное лечение Убившую ребенка няню освободили от уголовного наказания
В России появится стратегия искоренения стереотипов о женщинах
Властям предлагают смягчить уголовное наказание для женщин и проводить лекции по феминизму в школах
В России появится стратегия искоренения стереотипов о женщинах Властям предлагают смягчить уголовное наказание для женщин и проводить лекции по феминизму в школах
С 2017 года в России начнут применять новый вид уголовного наказания
Исправительные центры для проведения принудительных работ готовы принимать осужденных
С 2017 года в России начнут применять новый вид уголовного наказания Исправительные центры для проведения принудительных работ готовы принимать осужденных
Открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Госдуме предлагают расширить возможности применения труда заключённых за пределами исправительной колонии
Открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Госдуме предлагают расширить возможности применения труда заключённых за пределами исправительной колонии
Мосгорсуд отказался переквалифицировать дело об убийстве Немцова
Потерпевшие настаивали на рассмотрении дела по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»
Мосгорсуд отказался переквалифицировать дело об убийстве Немцова Потерпевшие настаивали на рассмотрении дела по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»
Конституционный суд признал право женщин на присяжных
Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году
Конституционный суд признал право женщин на присяжных Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году
Ввести в России новый вид уголовного наказания
Предполагается, что принудительные работы до полного возмещения ущерба помогут решить проблему с невозможностью получить компенсацию
Ввести в России новый вид уголовного наказания Предполагается, что принудительные работы до полного возмещения ущерба помогут решить проблему с невозможностью получить компенсацию
Госдуме предложили ввести уголовное наказание для юрлиц
Оно будет применяться к компаниям, уличённым в организации беспорядков и торговле людьми
Госдуме предложили ввести уголовное наказание для юрлиц Оно будет применяться к компаниям, уличённым в организации беспорядков и торговле людьми
Сажать на 10 лет за обман туристов
Минкульт предлагает дополнить Уголовный кодекс специальной статьёй за мошенничество в сфере туризма