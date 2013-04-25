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Новости

«Медиазона»: Количество приговоров по «шпионским» статьям выросло в 6 раз за 10 лет

Дело Сафронова подтверждает тренд на поиск внутренних врагов государства

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Новости

«Медиазона»: Количество приговоров по «шпионским» статьям выросло в 6 раз за 10 лет Дело Сафронова подтверждает тренд на поиск внутренних врагов государства

Новости

Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии

В тюрьму можно уехать на несколько лет

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Новости

Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии В тюрьму можно уехать на несколько лет

Телеграм-бот, который вас посадит
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Телеграм-бот, который вас посадитНовая игрушка от создателей бота, который заполняет фотографии ОМОНом
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Телеграм-бот, который вас посадит
В закладки

Телеграм-бот, который вас посадит Новая игрушка от создателей бота, который заполняет фотографии ОМОНом

Новости

Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ удалять ложную информацию

Поправки предусматривают для нарушителей до года лишения свободы

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Новости

Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ удалять ложную информацию Поправки предусматривают для нарушителей до года лишения свободы

Новости

СПЧ предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих

Также совет подготовил рекомендации по изменению антиэкстремистского законодательства

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Новости

СПЧ предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих Также совет подготовил рекомендации по изменению антиэкстремистского законодательства

Новости

Запретить забирать у предпринимателей компьютеры при обысках

При желании силовики смогут копировать данные

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Новости

Запретить забирать у предпринимателей компьютеры при обысках При желании силовики смогут копировать данные

Новости

Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм

Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы

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Новости

Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы

Новости

Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки

Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы

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Новости

Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы

Ситуация

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Таким образом документ фактически подразумевает применение 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции

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Ситуация

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение Таким образом документ фактически подразумевает применение 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции

Новости

Жителю Чувашии грозит тюрьма за покупку аналога Google Glass

Его обвиняют в приобретении товара для шпионажа

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Новости

Жителю Чувашии грозит тюрьма за покупку аналога Google Glass Его обвиняют в приобретении товара для шпионажа