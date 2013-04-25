«Медиазона»: Количество приговоров по «шпионским» статьям выросло в 6 раз за 10 лет
Дело Сафронова подтверждает тренд на поиск внутренних врагов государства
«Медиазона»: Количество приговоров по «шпионским» статьям выросло в 6 раз за 10 лет Дело Сафронова подтверждает тренд на поиск внутренних врагов государства
Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии
В тюрьму можно уехать на несколько лет
Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии В тюрьму можно уехать на несколько лет
Телеграм-бот, который вас посадит Новая игрушка от создателей бота, который заполняет фотографии ОМОНом
Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ удалять ложную информацию
Поправки предусматривают для нарушителей до года лишения свободы
Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ удалять ложную информацию Поправки предусматривают для нарушителей до года лишения свободы
СПЧ предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих
Также совет подготовил рекомендации по изменению антиэкстремистского законодательства
СПЧ предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих Также совет подготовил рекомендации по изменению антиэкстремистского законодательства
Запретить забирать у предпринимателей компьютеры при обысках
При желании силовики смогут копировать данные
Запретить забирать у предпринимателей компьютеры при обысках При желании силовики смогут копировать данные
Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм
Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы
Госдума увеличила тюремные сроки за телефонный терроризм Максимальное наказание повысят до 10 лет лишения свободы
Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки
Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы
Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Таким образом документ фактически подразумевает применение 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции