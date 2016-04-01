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Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной
Место
Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой БроннойЛамберти продолжает экспансию на Патриарших
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Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной
Место

Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной Ламберти продолжает экспансию на Патриарших

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Новое в Москве
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреляДевять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
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Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Новое в Москве

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы

Открытия марта
Новое в Москве
Открытия мартаНовые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
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Открытия марта
Новое в Москве

Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

Новое место

Аркадий Новиков и Уиллиам Ламберти открывают ресторан Nofar

Новый марокканский ресторан откроется на Бадаевском пивоваренном заводе

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Новое место

Аркадий Новиков и Уиллиам Ламберти открывают ресторан Nofar Новый марокканский ресторан откроется на Бадаевском пивоваренном заводе

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
Открытия недели
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочнаяНа этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
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Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
Открытия недели

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни
Рецепты шефов

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

Рецепты шефов

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Рецепты шефов
Сезон яблок: От салатов до оладьевШесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
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Сезон яблок: От салатов до оладьев
Рецепты шефов

Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестивальThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешокThe Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
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Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Рецепты шефов

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся