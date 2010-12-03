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В «Одессе-маме» пройдёт детский маркет Le Picnic

Всего на маркете будет около 30 магазинов с детской одеждой, игрушками и предметами декора

В «Одессе-маме» пройдёт детский маркет Le Picnic
Всего на маркете будет около 30 магазинов с детской одеждой, игрушками и предметами декора

Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури»
Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури» Главный редактор и издатель Menu Magazine рассказал The Village о специфике семейных кафе и местах с редким сочетанием цены и качества.
Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури»

Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури»
Главный редактор и издатель Menu Magazine рассказал The Village о специфике семейных кафе и местах с редким сочетанием цены и качества.

На «Киевской» открылось кафе «Хачапури» Второе кафе с грузинской кухней «Хачапури» открылось на этой неделе

На «Киевской» открылось кафе «Хачапури»
Второе кафе с грузинской кухней «Хачапури» открылось на этой неделе