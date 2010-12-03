В «Одессе-маме» пройдёт детский маркет Le Picnic
Всего на маркете будет около 30 магазинов с детской одеждой, игрушками и предметами декора
В «Одессе-маме» пройдёт детский маркет Le Picnic Всего на маркете будет около 30 магазинов с детской одеждой, игрушками и предметами декора
Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури» Главный редактор и издатель Menu Magazine рассказал The Village о специфике семейных кафе и местах с редким сочетанием цены и качества.
Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури» Главный редактор и издатель Menu Magazine рассказал The Village о специфике семейных кафе и местах с редким сочетанием цены и качества.
На «Киевской» открылось кафе «Хачапури» Второе кафе с грузинской кухней «Хачапури» открылось на этой неделе