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Ситуация
На этих выходных в Москве пройдёт фермерский фестиваль Slow Food Ulitka
Во второй раз конвивиум Slow Food Ulitka устраивает на Дорогомиловском рынке фестиваль с фермерскими продуктами, мастер-классами, дегустациями и кулинарными шоу.
Ситуация
На этих выходных в Москве пройдёт фермерский фестиваль Slow Food Ulitka
Во второй раз конвивиум Slow Food Ulitka устраивает на Дорогомиловском рынке фестиваль с фермерскими продуктами, мастер-классами, дегустациями и кулинарными шоу.
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