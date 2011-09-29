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На этих выходных в Москве пройдёт фермерский фестиваль Slow Food Ulitka Во второй раз конвивиум Slow Food Ulitka устраивает на Дорогомиловском рынке фестиваль с фермерскими продуктами, мастер-классами, дегустациями и кулинарными шоу.

На этих выходных в Москве пройдёт фермерский фестиваль Slow Food Ulitka
Во второй раз конвивиум Slow Food Ulitka устраивает на Дорогомиловском рынке фестиваль с фермерскими продуктами, мастер-классами, дегустациями и кулинарными шоу.