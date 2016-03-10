вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Город

На северо-западе Москвы частично обрушилось здание

Пострадавших при обрушении нет

0
Город

На северо-западе Москвы частично обрушилось здание Пострадавших при обрушении нет