Мнения
Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas»Можно ли Ульяне Сергеенко и Мирославе Думе называть друг друга так, как это делают Джей Зи и Канье Уэст
Мнения
Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas» Можно ли Ульяне Сергеенко и Мирославе Думе называть друг друга так, как это делают Джей Зи и Канье Уэст
Утро в мире
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип ДорнаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире