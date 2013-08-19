Итоги года: Что происходило с московскими магазинами в 2013 году Мы вспомнили всё самое важное, что случилось с московским ретейлом за год: Instagram как главный инструмент продвижения, открытие флагманских магазинов и закрытие и открытие рынка в «Цветном».
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами в 2013 году Мы вспомнили всё самое важное, что случилось с московским ретейлом за год: Instagram как главный инструмент продвижения, открытие флагманских магазинов и закрытие и открытие рынка в «Цветном».
Uniqlo запускают в России детскую коллекцию
В московские магазины Uniqlo в сентябре в продажу поступит детская коллекция одежды.