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Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая
Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая Новый клуб и концертная площадка площадью 3000 квадратных метров&nbsp;откроется 27 мая в Москве на Ленинградском проспекте.
Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая

Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая
Новый клуб и концертная площадка площадью 3000 квадратных метров&nbsp;откроется 27 мая в Москве на Ленинградском проспекте.