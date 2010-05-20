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Ситуация
Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая
Новый клуб и концертная площадка площадью 3000 квадратных метров откроется 27 мая в Москве на Ленинградском проспекте.
Ситуация
Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая
Новый клуб и концертная площадка площадью 3000 квадратных метров откроется 27 мая в Москве на Ленинградском проспекте.
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