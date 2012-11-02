Управделами президента — о телеграм-каналах, которые нельзя назвать самим мессенджером
Ведомство заказало мониторинг телеграм-каналов, хотя мессенджер официально блокируют в России
Управделами президента — о телеграм-каналах, которые нельзя назвать самим мессенджером Ведомство заказало мониторинг телеграм-каналов, хотя мессенджер официально блокируют в России
Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте
Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии
Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии
Подрядчика управделами президента освободили из-под стражи под залог
Суд принял такое решение из соображений «гуманизма»
Подрядчика управделами президента освободили из-под стражи под залог Суд принял такое решение из соображений «гуманизма»
На реконструкцию зданий правительства и парламента просят 7 миллиардов рублей
Стоимость работ по реконструкции не является окончательной
На реконструкцию зданий правительства и парламента просят 7 миллиардов рублей Стоимость работ по реконструкции не является окончательной
Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют
После демонтажа на этом месте планируют провести раскопки
Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют После демонтажа на этом месте планируют провести раскопки
В Александровском саду вырубают деревья
«Рассерженные горожане» озабочены вырубками старых деревьев в Александровском саду: как пояснил The Village пресс-секретарь управделами президента, так саду возвращают исторический облик.
В Александровском саду вырубают деревья «Рассерженные горожане» озабочены вырубками старых деревьев в Александровском саду: как пояснил The Village пресс-секретарь управделами президента, так саду возвращают исторический облик.
«Кодак киномир» и T.G.I. Friday's на Тверской закрываются
Кинотеатр «Кодак киномир» и ресторан «Фрайдис» в здании издательства «Известия» на Пушкинской площади закрываются.