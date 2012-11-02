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Новости

Управделами президента — о телеграм-каналах, которые нельзя назвать самим мессенджером

Ведомство заказало мониторинг телеграм-каналов, хотя мессенджер официально блокируют в России

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Новости

Управделами президента — о телеграм-каналах, которые нельзя назвать самим мессенджером Ведомство заказало мониторинг телеграм-каналов, хотя мессенджер официально блокируют в России

Новости

Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте

Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии

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Новости

Сайт с реестром полетов закрыли после публикации о кокаиновом спецборте Тем временем российские власти заявили о поддельных фото в твиттере аргентинской жандармерии

Ситуация

Подрядчика управделами президента освободили из-под стражи под залог

Суд принял такое решение из соображений «гуманизма»

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Ситуация

Подрядчика управделами президента освободили из-под стражи под залог Суд принял такое решение из соображений «гуманизма»

Ситуация

На реконструкцию зданий правительства и парламента просят 7 миллиардов рублей

Стоимость работ по реконструкции не является окончательной

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Ситуация

На реконструкцию зданий правительства и парламента просят 7 миллиардов рублей Стоимость работ по реконструкции не является окончательной

Город

Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют

После демонтажа на этом месте планируют провести раскопки

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Город

Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют После демонтажа на этом месте планируют провести раскопки

Общественные пространства

В Александровском саду вырубают деревья

«Рассерженные горожане» озабочены вырубками старых деревьев в Александровском саду: как пояснил The Village пресс-секретарь управделами президента, так саду возвращают исторический облик.

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Общественные пространства

В Александровском саду вырубают деревья «Рассерженные горожане» озабочены вырубками старых деревьев в Александровском саду: как пояснил The Village пресс-секретарь управделами президента, так саду возвращают исторический облик.

Недвижимость

«Кодак киномир» и T.G.I. Friday's на Тверской закрываются

Кинотеатр «Кодак киномир» и ресторан «Фрайдис» в здании издательства «Известия» на Пушкинской площади закрываются.

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Недвижимость

«Кодак киномир» и T.G.I. Friday's на Тверской закрываются Кинотеатр «Кодак киномир» и ресторан «Фрайдис» в здании издательства «Известия» на Пушкинской площади закрываются.