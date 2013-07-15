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Автопроизводители просят пересмотреть госконтракты из-за подешевевшего рубля
Указанные в них цены на изготовление продукции больше не соответствуют действительности
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Автопроизводители просят пересмотреть госконтракты из-за подешевевшего рубля Указанные в них цены на изготовление продукции больше не соответствуют действительности
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«Уралвагонзавод» займётся выпуском одежды и аксессуаров
Уже в августе российский производитель танков запустит специальный интернет-магазин для продажи одежды и аксессуаров собственного производства
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