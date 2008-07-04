Стена. Жевачки Находясь в Post Alley, под Park Place Market (Seattle, USA), Стена берет свое начало с ранних 1990-х, когда люди, раздраженные тем, что им приходилось ждать в очереди за билетом в театр, приклеивали на стену жевательную резинку. Сначала они использовали резинку в качестве крепления мелких монет к стене, но со временем монетная традиция исчезла, а жевачка осталась.
Стена. Жевачки Находясь в Post Alley, под Park Place Market (Seattle, USA), Стена берет свое начало с ранних 1990-х, когда люди, раздраженные тем, что им приходилось ждать в очереди за билетом в театр, приклеивали на стену жевательную резинку. Сначала они использовали резинку в качестве крепления мелких монет к стене, но со временем монетная традиция исчезла, а жевачка осталась.
Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице Этой весной мне посчастливилось побывать в столице США - Вашингтоне. Цель поездки была, скажем так, учебной, поэтому на фотографирование и прогулки по городу было не так много времени, но все равно у меня осталась масса впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Я разбил информацию на отдельные факты о Вашингтоне, округ Колумбия, и его обитателях.
Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице Этой весной мне посчастливилось побывать в столице США - Вашингтоне. Цель поездки была, скажем так, учебной, поэтому на фотографирование и прогулки по городу было не так много времени, но все равно у меня осталась масса впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Я разбил информацию на отдельные факты о Вашингтоне, округ Колумбия, и его обитателях.
Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться! Мне, как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .