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Новости

Усманов передал Mail.ru под управление топ-менеджеров компании

Миллиардер заявил, что готовил передачу контроля несколько лет

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Новости

Усманов передал Mail.ru под управление топ-менеджеров компании Миллиардер заявил, что готовил передачу контроля несколько лет

Новости

Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения

10 октября основателю соцсети «ВКонтакте» исполняется 30 лет

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Новости

Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения 10 октября основателю соцсети «ВКонтакте» исполняется 30 лет

Новости

Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась»

Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии

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Новости

Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась» Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии

Новости

UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд

Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку

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UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку

Новости

Алишер Усманов обменял акции Apple и Facebook на китайские активы

Инвестор планирует получить от этих вложений даже большую прибыль, чем от американских

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Новости

Алишер Усманов обменял акции Apple и Facebook на китайские активы Инвестор планирует получить от этих вложений даже большую прибыль, чем от американских

Новости

Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте»

Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда

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Новости

Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте» Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда

Новости

Дурова могут отстранить от управления «ВКонтакте» из-за жалоб акционеров

Однако для начала они должны будут подтвердиться

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Новости

Дурова могут отстранить от управления «ВКонтакте» из-за жалоб акционеров Однако для начала они должны будут подтвердиться

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Дуров показал Telegram в США и заявил, что акционеры против закрытого ПО для шифрования «ВКонтакте»

По его словам, они считают, что «такой шаг может противоречить российским законам и в целом быть неверно истолкован властями»

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Дуров показал Telegram в США и заявил, что акционеры против закрытого ПО для шифрования «ВКонтакте» По его словам, они считают, что «такой шаг может противоречить российским законам и в целом быть неверно истолкован властями»

Новости

Основатели Yota собираются выйти из холдинга Garsdale

Принадлежащие им 13,5% компании оцениваются на сумму от $1,4 до $1,9 млрд

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Основатели Yota собираются выйти из холдинга Garsdale Принадлежащие им 13,5% компании оцениваются на сумму от $1,4 до $1,9 млрд