Усманов передал Mail.ru под управление топ-менеджеров компании
Миллиардер заявил, что готовил передачу контроля несколько лет
Усманов передал Mail.ru под управление топ-менеджеров компании Миллиардер заявил, что готовил передачу контроля несколько лет
Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения
10 октября основателю соцсети «ВКонтакте» исполняется 30 лет
Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения 10 октября основателю соцсети «ВКонтакте» исполняется 30 лет
Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась»
Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии
Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась» Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии
UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд
Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку
UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку
Алишер Усманов обменял акции Apple и Facebook на китайские активы
Инвестор планирует получить от этих вложений даже большую прибыль, чем от американских
Алишер Усманов обменял акции Apple и Facebook на китайские активы Инвестор планирует получить от этих вложений даже большую прибыль, чем от американских
Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте»
Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда
Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте» Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда
Дурова могут отстранить от управления «ВКонтакте» из-за жалоб акционеров
Однако для начала они должны будут подтвердиться
Дурова могут отстранить от управления «ВКонтакте» из-за жалоб акционеров Однако для начала они должны будут подтвердиться
Дуров показал Telegram в США и заявил, что акционеры против закрытого ПО для шифрования «ВКонтакте»
По его словам, они считают, что «такой шаг может противоречить российским законам и в целом быть неверно истолкован властями»