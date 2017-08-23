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Екатеринбург
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Новости
IKEA возобновила прием батареек на переработку
Сдать батарейки можно во всех магазинах сети
Новости
IKEA возобновила прием батареек на переработку
Сдать батарейки можно во всех магазинах сети
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