Перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения Депутаты и экологи объединились
АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники
Отдать продукты на благотворительность закон запрещает
АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники Отдать продукты на благотворительность закон запрещает
Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года
Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
Москва и Петербург еще три года могут не переходить на новую систему утилизации мусора
Ранее предполагалось, что схема начнет действовать для всех регионов с 1 января
Москва и Петербург еще три года могут не переходить на новую систему утилизации мусора Ранее предполагалось, что схема начнет действовать для всех регионов с 1 января
Власти создадут госкомпанию по переработке мусора за 300 миллиардов рублей
Планируется, что к 2024 году с ее помощью удастся утилизировать 36 % отходов
Власти создадут госкомпанию по переработке мусора за 300 миллиардов рублей Планируется, что к 2024 году с ее помощью удастся утилизировать 36 % отходов
«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов
Это поможет снизить загрязнение окружающей среды
«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов Это поможет снизить загрязнение окружающей среды
«Как я прожила месяц без пакетов» Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор
Правительство обязало утилизировать одежду и пледы
Распоряжение Дмитрия Медведева действует по 2020 год
Правительство обязало утилизировать одежду и пледы Распоряжение Дмитрия Медведева действует по 2020 год
IKEA возобновила прием батареек на переработку Сдать батарейки можно во всех магазинах сети
Программу утилизации автомобилей продлили на 2015 год
На неё планируется выделить дополнительные 10 миллиардов рублей из антикризисного фонда
Программу утилизации автомобилей продлили на 2015 год На неё планируется выделить дополнительные 10 миллиардов рублей из антикризисного фонда
В спальных районах откроют экопосты для приёма опасных отходов
В отличие от экомобилей, стационарные контейнеры будут стоять на одном месте по два месяца. Первые их остановки — Пушкинский, Кировский и Фрунзенский районы.