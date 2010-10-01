Петербургская полиция признала желтую утку средством агитации
12 июня на Марсовом поле полицейские изъяли большую надувную утку
Петербургская полиция признала желтую утку средством агитации 12 июня на Марсовом поле полицейские изъяли большую надувную утку
«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве
К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице
«Евродон» откроет сеть фирменных магазинов в Москве К 2020 году холдинг хочет управлять как минимум 30 розничными точками в столице
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки»
Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Раппопорт открыл новый ресторан «Мандарин. Лапша и Утки» Помещение поделили пополам: с одной стороны оставили бар Mandarin Combustible, а с другой открыли новое заведение
Instagram «Еды»: Гречка на манер ризотто в Sumosan
Гречка с уткой на манер ризотто в московском ресторане Sumosan
Instagram «Еды»: Гречка на манер ризотто в Sumosan Гречка с уткой на манер ризотто в московском ресторане Sumosan
Рецепты шефов: Крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром Шеф-повар петербургского ресторана Schengen Михаил Мартыненко рассказал The Village, как готовить крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром.
Рецепты шефов: Крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром Шеф-повар петербургского ресторана Schengen Михаил Мартыненко рассказал The Village, как готовить крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.
Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.
Рецепты шефов: Тёплый салат с уткой, капустой, инжиром и яблоками Шеф-повар Strelka Bar Ив Лё Ле в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить тёплый салат с уткой, краснокочанной капустой, инжиром и яблоками
Рецепты шефов: Тёплый салат с уткой, капустой, инжиром и яблоками Шеф-повар Strelka Bar Ив Лё Ле в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить тёплый салат с уткой, краснокочанной капустой, инжиром и яблоками
Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»