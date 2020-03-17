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«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком

Плюс 20 % выгоды, правда, временные

«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком
Плюс 20 % выгоды, правда, временные