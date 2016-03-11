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Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Открытия недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублейThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Открытия недели

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новости ресторанов

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

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Новости ресторанов

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
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15 новых ресторанов, кафе и баров марта
Новое в Москве

15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Новое место

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

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Новое место

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок» Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Открытия недели

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели