Открытия недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублейThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новости ресторанов
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей
В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
Новости ресторанов
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Новое место
Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»
Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Новое место
Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок» Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели