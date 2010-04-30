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«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву

Первый вылет по маршруту состоится 27 декабря

«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву
Первый вылет по маршруту состоится 27 декабря

«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли

«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли
The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста

Мосгортранс открыл маршрут до Варшавы

Поездка до столицы Польши обойдется в 3 800 рублей

Мосгортранс открыл маршрут до Варшавы
Поездка до столицы Польши обойдется в 3 800 рублей

Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом

Компания начала продавать билеты на рейсы фирмы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности

Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом
Компания начала продавать билеты на рейсы фирмы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности

Документальные фотопроекты Наталки Довгой
Документальные фотопроекты Наталки Довгой Приключения в незнакомом городе
Документальные фотопроекты Наталки Довгой

Документальные фотопроекты Наталки Довгой
Приключения в незнакомом городе

Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов

Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов
Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.

Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра

Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра
В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси
The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы

Не только ради денег
Не только ради денег В&nbsp;конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в&nbsp;Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в&nbsp;рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...
Не только ради денег

Не только ради денег
В&nbsp;конце марта четверо российских социальных предпринимателей посетили конференцию «Инновации для решения городских проблем» (Innovation for Urban Challenge), прошедшую в&nbsp;Варшаве. Она была организована «Британским Cоветом» в&nbsp;рамках проекта «Творческие города» (Creative cities). Эта поездка стала началом реализации образовательной составляющей российской версии «Творческих...