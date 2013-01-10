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Еда
Где пить кофе в ОслоВарвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло
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Еда

Где пить кофе в Осло Варвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло

Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями
Облако знаний
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьямиКогда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
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Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями
Облако знаний

Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями Когда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.

Еда

Кооператив «Чёрный» открыл постоянную кофейную лавку в «Циолковском»

В книжном магазине «Циолковский» в Политехе открылся киоск, где кофе заваривают альтернативными способами: в аэропрессе, кемексе и V 60.

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Еда

Кооператив «Чёрный» открыл постоянную кофейную лавку в «Циолковском» В книжном магазине «Циолковский» в Политехе открылся киоск, где кофе заваривают альтернативными способами: в аэропрессе, кемексе и V 60.

Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире
Кухня
Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и миреАльтернативные способы заваривания, импорт и обжарка зёрен, привычки горожан, кофе в ресторанах и дома — The Village поговорил с важными представителями кофейной индустрии в Москве.
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Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире
Кухня

Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире Альтернативные способы заваривания, импорт и обжарка зёрен, привычки горожан, кофе в ресторанах и дома — The Village поговорил с важными представителями кофейной индустрии в Москве.

Внешний вид: Варя Гурова, редактор
Внешний вид
Внешний вид: Варя Гурова, редакторКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид: Варя Гурова, редактор
Внешний вид

Внешний вид: Варя Гурова, редактор Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.