Еда
Где пить кофе в Осло Варвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло
Облако знаний
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьямиКогда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
Облако знаний
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями Когда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
Еда
Кооператив «Чёрный» открыл постоянную кофейную лавку в «Циолковском»
В книжном магазине «Циолковский» в Политехе открылся киоск, где кофе заваривают альтернативными способами: в аэропрессе, кемексе и V 60.
Еда
Кооператив «Чёрный» открыл постоянную кофейную лавку в «Циолковском» В книжном магазине «Циолковский» в Политехе открылся киоск, где кофе заваривают альтернативными способами: в аэропрессе, кемексе и V 60.
Кухня
Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и миреАльтернативные способы заваривания, импорт и обжарка зёрен, привычки горожан, кофе в ресторанах и дома — The Village поговорил с важными представителями кофейной индустрии в Москве.
Кухня
Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире Альтернативные способы заваривания, импорт и обжарка зёрен, привычки горожан, кофе в ресторанах и дома — The Village поговорил с важными представителями кофейной индустрии в Москве.
Внешний вид
Внешний вид: Варя Гурова, редакторКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид