Владелец «Рузского молока» построит гостиницу в центре Москвы
Участники рынка удивлены возвращению Бойко-Великого в девелоперский бизнес
Владелец «Рузского молока» построит гостиницу в центре Москвы Участники рынка удивлены возвращению Бойко-Великого в девелоперский бизнес
Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя России Бывший физик-ядерщик Василий Бойко-Великий выпускает молоко с перечёркнутыми штрих-кодами, ходит повсюду в кафтане и не боится кризиса
Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя России Бывший физик-ядерщик Василий Бойко-Великий выпускает молоко с перечёркнутыми штрих-кодами, ходит повсюду в кафтане и не боится кризиса
Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».