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Ситуация

«Открытая Россия» учредила премию для журналистов

Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года

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Ситуация

«Открытая Россия» учредила премию для журналистов Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года

Новости

Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу

Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру

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Новости

Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру