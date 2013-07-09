Ситуация
«Открытая Россия» учредила премию для журналистов
Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года
Ситуация
«Открытая Россия» учредила премию для журналистов Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года
Новости
Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу
Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру
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