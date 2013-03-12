«Арест» Рональда МакДональда, легализация дронов и новый бот Microsoft
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Арест» Рональда МакДональда, легализация дронов и новый бот Microsoft Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Банкротство American Apparel, картина основателя Alibaba и самые влиятельные люди мира
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Банкротство American Apparel, картина основателя Alibaba и самые влиятельные люди мира Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обновление «Яндекс.Метрики», слежка в Uber и интервью основателя Alibaba
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обновление «Яндекс.Метрики», слежка в Uber и интервью основателя Alibaba Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск первой биткоин-биржи в США, конкуренция Xiaomi с iPhone и бум инвестиций в Европу
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск первой биткоин-биржи в США, конкуренция Xiaomi с iPhone и бум инвестиций в Европу Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Google Analytics запросил $150 000 со Sports.ru из-за роста аудитории на фоне Олимпиады
Руководство проекта планирует обойтись собственной системой аналитики
Google Analytics запросил $150 000 со Sports.ru из-за роста аудитории на фоне Олимпиады Руководство проекта планирует обойтись собственной системой аналитики
Pinterest запустил сервис аналитики визуального контента
На Web Analytics можно узнать, какое количество пользователей просматривало контент, сколько человек «репинили» изображения с доски.