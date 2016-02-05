Weekend
В Artplay пройдет «Веганфест» В программе — кулинарные мастер-классы, лекции и гастромаркет
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Еда
В Artplay пройдёт «ВеганФест»
На фестивале посетители смогут купить вегетарианские и веганские блюда
Еда