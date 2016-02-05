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Weekend

В Artplay пройдет «Веганфест»

В программе — кулинарные мастер-классы, лекции и гастромаркет

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Weekend

В Artplay пройдет «Веганфест» В программе — кулинарные мастер-классы, лекции и гастромаркет

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Открытия недели

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Еда

В Artplay пройдёт «ВеганФест»

На фестивале посетители смогут купить вегетарианские и веганские блюда

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Еда

В Artplay пройдёт «ВеганФест» На фестивале посетители смогут купить вегетарианские и веганские блюда