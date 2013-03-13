Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Weekend
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Великий Гэтсби», «Стартрек: Возмездие», «Девушка и смерть» 3D-экранизация «Великого Гэтсби», кавер-версия «Мулен Руж» с российскими актёрами и эффектное возвращение «Стартрека» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Великий Гэтсби», «Стартрек: Возмездие», «Девушка и смерть» 3D-экранизация «Великого Гэтсби», кавер-версия «Мулен Руж» с российскими актёрами и эффектное возвращение «Стартрека» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.
Weekend
Планы на весну: 32 новых фильма«Великий Гэтсби» в 3D, новые Альмодовар и Дэнни Бойл, «Железный человек» и «Стартрек», плюс Эштон Катчер в роли Джобса в числе кинособытий весны.
Weekend