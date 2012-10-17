В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено)
Загорелся деревянный коттедж в Мосрентгене
В Новой Москве загорелись около тысячи квадратных метров. Пожар тушат с вертолета (обновлено) Загорелся деревянный коттедж в Мосрентгене
«Яндекс» и «Вертолеты России» создадут в Москве систему аэротакси
Тестовые полеты обещают запустить уже в следующем году
«Яндекс» и «Вертолеты России» создадут в Москве систему аэротакси Тестовые полеты обещают запустить уже в следующем году
После 2025 года в Москве планируют запустить аэротакси Проектом занимаются «Вертолеты России»
«Яндекс.Такси» планирует добавить опцию заказа вертолетов
Изначально можно будет улететь от МКАД до Подмосковья
«Яндекс.Такси» планирует добавить опцию заказа вертолетов Изначально можно будет улететь от МКАД до Подмосковья
ФСО признала свою причастность к полету военных вертолетов над Москвой
Накануне в соцсетях активно обсуждали необычный груз одного из Ми-8
ФСО признала свою причастность к полету военных вертолетов над Москвой Накануне в соцсетях активно обсуждали необычный груз одного из Ми-8
Запретить закупать авиатехнику за рубежом
Цель запрета — увеличить продажи российской вертолетной техники на внутреннем рынке
Запретить закупать авиатехнику за рубежом Цель запрета — увеличить продажи российской вертолетной техники на внутреннем рынке
В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено)
По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли
В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено) По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли
В Сирии сбили российский вертолёт (обновлено) Судьба членов экипажа выясняется
Литва сообщила о нарушении воздушного пространства российскими вертолётами
Инцидент заметил с земли пограничник
Литва сообщила о нарушении воздушного пространства российскими вертолётами Инцидент заметил с земли пограничник
Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии
По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось
Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось
Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны
Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушных границ страны Прилетевший со стороны России вертолёт пробыл на финской территории шесть минут
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Где именно произошёл инцидент, не уточняется
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Где именно произошёл инцидент, не уточняется
Правозащитники сообщили о сбитом российском вертолёте в Сирии
Самолёт был сбит противотанковой ракетой
Правозащитники сообщили о сбитом российском вертолёте в Сирии
Самолёт был сбит противотанковой ракетой
Американские вертолёты Bell будут собирать в Екатеринбурге
До этого корпорация из США никогда не отдавала сборку за границу
Американские вертолёты Bell будут собирать в Екатеринбурге До этого корпорация из США никогда не отдавала сборку за границу
Как московский девелопер стал продавать вертолёты Александр Хрусталёв сначала построил площадку для своего вертолёта, а потом на её месте целый вертолётный мультицентр. The Village он рассказал, как ему это удалось
В Москве открылся ещё один вертодром
Площадка под названием «Аэросоюз-Гринвуд» начала работу на МКАД
В Москве открылся ещё один вертодром Площадка под названием «Аэросоюз-Гринвуд» начала работу на МКАД
Вид сверху: Что происходит в московском небе Планы об открытии неба над Москвой обсуждаются постоянно — The Village попытался разобраться, из чего сейчас состоит инфраструктура малой авиации города.
В Шереметьеве появилось авиатакси
Добраться до аэропорта Шереметьево теперь можно по воздуху.