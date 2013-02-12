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Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Vertu выпустит телефон под маркой Bentley за 560 000 рублей
Компании будут сотрудничать на протяжении следующих пяти лет
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Vertu выпустит телефон под маркой Bentley за 560 000 рублей Компании будут сотрудничать на протяжении следующих пяти лет
Облако знаний
Business Geek: Будущее ритейла, тест-драйв Vertu, новые центры Москвы и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Будущее ритейла, тест-драйв Vertu, новые центры Москвы и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Новый смартфон Vertu на базе Android будет стоить свыше 200 000 рублей
В России аппарат начнёт продаваться уже в конце октября
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Новый смартфон Vertu на базе Android будет стоить свыше 200 000 рублей В России аппарат начнёт продаваться уже в конце октября
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Vertu выпустила смартфон на Android
Раньше она делала телефоны на операционной системе «Нокии»
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