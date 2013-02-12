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Новости

Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом новой iOS, продажа Vertu и книжный магазин Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Vertu выпустит телефон под маркой Bentley за 560 000 рублей

Компании будут сотрудничать на протяжении следующих пяти лет

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Новости

Vertu выпустит телефон под маркой Bentley за 560 000 рублей Компании будут сотрудничать на протяжении следующих пяти лет

Business Geek: Будущее ритейла, тест-драйв Vertu, новые центры Москвы и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Будущее ритейла, тест-драйв Vertu, новые центры Москвы и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Будущее ритейла, тест-драйв Vertu, новые центры Москвы и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Будущее ритейла, тест-драйв Vertu, новые центры Москвы и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Новый смартфон Vertu на базе Android будет стоить свыше 200 000 рублей

В России аппарат начнёт продаваться уже в конце октября

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Новости

Новый смартфон Vertu на базе Android будет стоить свыше 200 000 рублей В России аппарат начнёт продаваться уже в конце октября

Новости

Vertu выпустила смартфон на Android

Раньше она делала телефоны на операционной системе «Нокии»

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Новости

Vertu выпустила смартфон на Android Раньше она делала телефоны на операционной системе «Нокии»