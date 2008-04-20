On Vespa around the world О приключениях подобного рода лично нам приходилось слышать лишь в новостных репортажах из категории «Вот придумали же!» или из приключенческих фильмов о герое, который вдруг осознает всю быстротечность жизни, решает бросить все и …
On Vespa around the world О приключениях подобного рода лично нам приходилось слышать лишь в новостных репортажах из категории «Вот придумали же!» или из приключенческих фильмов о герое, который вдруг осознает всю быстротечность жизни, решает бросить все и …
Моторама: Гид по ретро-скутерам Гид по классическим мотороллерам и всему сопутствующему — запчастям, бензозаправкам и московским клубам скутеристов.
Моторама: Гид по ретро-скутерам Гид по классическим мотороллерам и всему сопутствующему — запчастям, бензозаправкам и московским клубам скутеристов.
Vespa в честь 100-летия Fred Perry Фредерик Джон «Фред» Перри (англ. Frederick John «Fred» Perry, 18 мая 1909, Стокпорт, Англия — 2 февраля 1995, там же) — знаменитый английский теннисист 1930-х годов, победитель 14 турниров Большого шлема, в том числе 8 турниров в одиночном разряде. Первый теннисист в истории, кто сумел выиграть все 4 турнира Большого шлема (не в один год). Последний на данный момент британец, кто...
Vespa в честь 100-летия Fred Perry Фредерик Джон «Фред» Перри (англ. Frederick John «Fred» Perry, 18 мая 1909, Стокпорт, Англия — 2 февраля 1995, там же) — знаменитый английский теннисист 1930-х годов, победитель 14 турниров Большого шлема, в том числе 8 турниров в одиночном разряде. Первый теннисист в истории, кто сумел выиграть все 4 турнира Большого шлема (не в один год). Последний на данный момент британец, кто...
Звездная Primavera Легендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.
Звездная Primavera Легендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.
Vespa глазами Paul & Joe В этом году, похоже, какой-то дизайнерский бум вокруг Vespa. Мало того, что Adidas выпустили обувь под этой маркой, так еще и бренд Paul & Joe объединились с ней для выпуска скутера для предстоящего сезона.
Vespa глазами Paul & Joe В этом году, похоже, какой-то дизайнерский бум вокруг Vespa. Мало того, что Adidas выпустили обувь под этой маркой, так еще и бренд Paul & Joe объединились с ней для выпуска скутера для предстоящего сезона.
10 Лучших роликов о ретро-скутерах Чудесную подборку рекламных роликов опубликовал блог duvet-dayz.com. Must see для всех любителей ретро-скутеров и тех, кто по каким-либо причинам еще не заболел этой прекрасной ностальгией. Речь конечно пойдет в основном о веспе и ламбретте.
10 Лучших роликов о ретро-скутерах Чудесную подборку рекламных роликов опубликовал блог duvet-dayz.com. Must see для всех любителей ретро-скутеров и тех, кто по каким-либо причинам еще не заболел этой прекрасной ностальгией. Речь конечно пойдет в основном о веспе и ламбретте.
Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.
Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...
Красота и безопасность Jerome Costes придумал замечательные шлемы, которые сочетают в себе и красоту, безопасность и комфорт. (Ruby)