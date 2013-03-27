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Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем
Лайфхак
Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулемЛюди, которые проводят жизнь в дороге, рассказывают, как бороться со сном и нужно ли это делать
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Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем
Лайфхак

Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем Люди, которые проводят жизнь в дороге, рассказывают, как бороться со сном и нужно ли это делать

Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России
Hopes & Fears
Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в РоссииH&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.
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Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России
Hopes & Fears

Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России H&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.

Ростов-на-снегу: Как донские предприниматели боролись со стихией и спасали горожан
Hopes & Fears
Ростов-на-снегу: Как донские предприниматели боролись со стихией и спасали горожанЧетверо ростовских бизнесменов рассказали H&F, как тушили пожары в мороз, раздавали колбасы и сигареты, а также бесплатный чай и кофе.
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Ростов-на-снегу: Как донские предприниматели боролись со стихией и спасали горожан
Hopes & Fears

Ростов-на-снегу: Как донские предприниматели боролись со стихией и спасали горожан Четверо ростовских бизнесменов рассказали H&F, как тушили пожары в мороз, раздавали колбасы и сигареты, а также бесплатный чай и кофе.

Красная долина: Как идеально подходящий для бизнеса Краснодар игнорирует свои возможности
Облако знаний
Красная долина: Как идеально подходящий для бизнеса Краснодар игнорирует свои возможностиПока в других регионах начинаются новые IT-проекты, Краснодар не делает никаких шагов для привлечения стартаперов и рискует растерять свои очевидные преимущества.
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Красная долина: Как идеально подходящий для бизнеса Краснодар игнорирует свои возможности
Облако знаний

Красная долина: Как идеально подходящий для бизнеса Краснодар игнорирует свои возможности Пока в других регионах начинаются новые IT-проекты, Краснодар не делает никаких шагов для привлечения стартаперов и рискует растерять свои очевидные преимущества.

На позитиве: Как использовать благодарность клиентов
Менеджмент
На позитиве: Как использовать благодарность клиентовСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.
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На позитиве: Как использовать благодарность клиентов
Менеджмент

На позитиве: Как использовать благодарность клиентов Сооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.

Поток негатива: Как работать с недовольными клиентами
Менеджмент
Поток негатива: Как работать с недовольными клиентамиСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, что делать с отрицательными отзывами.
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Поток негатива: Как работать с недовольными клиентами
Менеджмент

Поток негатива: Как работать с недовольными клиентами Сооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, что делать с отрицательными отзывами.

«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок
Сделал сам
«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозокРостовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.
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«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок
Сделал сам

«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок Ростовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.