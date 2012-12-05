Новости
Выходы на 12 станциях метро укроют навесами от осадков
Работы планируется завершить к концу 2017 года
Новости
Выходы на 12 станциях метро укроют навесами от осадков Работы планируется завершить к концу 2017 года
Город
Несколько центральных станций метро 9 мая будут работать только на вход
Весь день только на вход будут открыты станции «Театральная», «Площадь революции» и «Охотный ряд»
Город
Несколько центральных станций метро 9 мая будут работать только на вход Весь день только на вход будут открыты станции «Театральная», «Площадь революции» и «Охотный ряд»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему двери в метро такие тяжёлые?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
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