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Новости

Выходы на 12 станциях метро укроют навесами от осадков

Работы планируется завершить к концу 2017 года

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Новости

Выходы на 12 станциях метро укроют навесами от осадков Работы планируется завершить к концу 2017 года

Город

Несколько центральных станций метро 9 мая будут работать только на вход

Весь день только на вход будут открыты станции «Театральная», «Площадь революции» и «Охотный ряд»

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Город

Несколько центральных станций метро 9 мая будут работать только на вход Весь день только на вход будут открыты станции «Театральная», «Площадь революции» и «Охотный ряд»

Есть вопрос: «Почему двери в метро такие тяжёлые?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему двери в метро такие тяжёлые?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
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Есть вопрос: «Почему двери в метро такие тяжёлые?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Почему двери в метро такие тяжёлые?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.