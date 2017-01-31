Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей
В прошлом году потратили почти в три раза меньше
Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей В прошлом году потратили почти в три раза меньше
Viber позволит путешественникам принимать звонки и СМС по домашним тарифам
Сервис вводит подписку на местные номера, для звонков на которые не обязательно устанавливать приложение
Viber позволит путешественникам принимать звонки и СМС по домашним тарифам Сервис вводит подписку на местные номера, для звонков на которые не обязательно устанавливать приложение
Viber и Space Challenges запустили образовательный проект
Пользователи смогут узнать о науке и космосе
Viber и Space Challenges запустили образовательный проект Пользователи смогут узнать о науке и космосе
В каких приложениях россияне проводят больше всего времени В список впервые попал TikTok
Самые популярные мобильные приложения в России в 2018 году
Аналитическая компания App Annie опубликовала свой ежегодный отсчет
Самые популярные мобильные приложения в России в 2018 году Аналитическая компания App Annie опубликовала свой ежегодный отсчет
Роскомнадзор сообщил о непричастности к блокировке серверов Viber
Компания заявила о «непонятной» блокировке ресурсов
Роскомнадзор сообщил о непричастности к блокировке серверов Viber Компания заявила о «непонятной» блокировке ресурсов
Пользователи Viber жалуются на недоступность мессенджера в России
В компании причины блокировки серверов не понимают
Пользователи Viber жалуются на недоступность мессенджера в России В компании причины блокировки серверов не понимают
Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры
Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году
Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году
Без каких сайтов и приложений боятся остаться россияне
О готовности обходить любые блокировки заявил лишь 1 % опрошенных
Без каких сайтов и приложений боятся остаться россияне О готовности обходить любые блокировки заявил лишь 1 % опрошенных
Viber подтвердил проблемы у пользователей из-за блокировки Telegram
По данным компании, действия Роскомнадзора повлияли на «многие другие сервисы»
Viber подтвердил проблемы у пользователей из-за блокировки Telegram По данным компании, действия Роскомнадзора повлияли на «многие другие сервисы»
Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке
Им вменяются призывы к массовым беспорядкам
Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке Им вменяются призывы к массовым беспорядкам
Как начальство может читать вашу переписку? И какие мессенджеры позволяют сохранить конфиденциальность сообщений
Viber не передаст ФСБ ключи от переписки пользователей Их у мессенджера просто нет
Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк
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Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дорогой Amazon, патент на смартфон-свиток и летающий электрокар из Словакии
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Дорогой Amazon, патент на смартфон-свиток и летающий электрокар из Словакии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт
Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка
Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка
Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски
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Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс.Деньги» запустили возможность оплаты через Viber
Сервис предоставил возможность выставлять счета через мессенджер
«Яндекс.Деньги» запустили возможность оплаты через Viber Сервис предоставил возможность выставлять счета через мессенджер
Видеолинзы Sony, аналог Slack от Google и онлайн-магазин «Перекрестка»
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