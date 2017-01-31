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Новости

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей

В прошлом году потратили почти в три раза меньше

0
Новости

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей В прошлом году потратили почти в три раза меньше

Новости

Viber позволит путешественникам принимать звонки и СМС по домашним тарифам

Сервис вводит подписку на местные номера, для звонков на которые не обязательно устанавливать приложение

0
Новости

Viber позволит путешественникам принимать звонки и СМС по домашним тарифам Сервис вводит подписку на местные номера, для звонков на которые не обязательно устанавливать приложение

Новости

Viber и Space Challenges запустили образовательный проект

Пользователи смогут узнать о науке и космосе

0
Новости

Viber и Space Challenges запустили образовательный проект Пользователи смогут узнать о науке и космосе

Новости

В каких приложениях россияне проводят больше всего времени

В список впервые попал TikTok

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Новости

В каких приложениях россияне проводят больше всего времени В список впервые попал TikTok

Новости

Самые популярные мобильные приложения в России в 2018 году

Аналитическая компания App Annie опубликовала свой ежегодный отсчет

0
Новости

Самые популярные мобильные приложения в России в 2018 году Аналитическая компания App Annie опубликовала свой ежегодный отсчет

Новости

Роскомнадзор сообщил о непричастности к блокировке серверов Viber

Компания заявила о «непонятной» блокировке ресурсов

1
Новости

Роскомнадзор сообщил о непричастности к блокировке серверов Viber Компания заявила о «непонятной» блокировке ресурсов

Новости

Пользователи Viber жалуются на недоступность мессенджера в России

В компании причины блокировки серверов не понимают

0
Новости

Пользователи Viber жалуются на недоступность мессенджера в России В компании причины блокировки серверов не понимают

Новости

Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры

Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году

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Новости

Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году

Новости

Без каких сайтов и приложений боятся остаться россияне

О готовности обходить любые блокировки заявил лишь 1 % опрошенных

0
Новости

Без каких сайтов и приложений боятся остаться россияне О готовности обходить любые блокировки заявил лишь 1 % опрошенных

Новости

Viber подтвердил проблемы у пользователей из-за блокировки Telegram

По данным компании, действия Роскомнадзора повлияли на «многие другие сервисы»

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Новости

Viber подтвердил проблемы у пользователей из-за блокировки Telegram По данным компании, действия Роскомнадзора повлияли на «многие другие сервисы»

Новости

Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке

Им вменяются призывы к массовым беспорядкам

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Новости

Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке Им вменяются призывы к массовым беспорядкам

Как начальство может читать вашу переписку?
Рабочий вопрос
Как начальство может читать вашу переписку?И какие мессенджеры позволяют сохранить конфиденциальность сообщений
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Как начальство может читать вашу переписку?
Рабочий вопрос

Как начальство может читать вашу переписку? И какие мессенджеры позволяют сохранить конфиденциальность сообщений

Новости

Viber не передаст ФСБ ключи от переписки пользователей

Их у мессенджера просто нет

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Новости

Viber не передаст ФСБ ключи от переписки пользователей Их у мессенджера просто нет

Новости

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дорогой Amazon, патент на смартфон-свиток и летающий электрокар из Словакии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Дорогой Amazon, патент на смартфон-свиток и летающий электрокар из Словакии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт

Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка

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Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка

Новости

Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Яндекс.Деньги» запустили возможность оплаты через Viber

Сервис предоставил возможность выставлять счета через мессенджер

1
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«Яндекс.Деньги» запустили возможность оплаты через Viber Сервис предоставил возможность выставлять счета через мессенджер

Новости

Видеолинзы Sony, аналог Slack от Google и онлайн-магазин «Перекрестка»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Видеолинзы Sony, аналог Slack от Google и онлайн-магазин «Перекрестка» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Ассоциация стриптиз-клубов России запустила фонд для инвестиций в IT-стартапы

Общий объем средств фонда составляет миллион долларов

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Новости

Ассоциация стриптиз-клубов России запустила фонд для инвестиций в IT-стартапы Общий объем средств фонда составляет миллион долларов

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