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Сколько денег россияне тратят на наркотики

Глава ФСКН отчитался о ситуации с оборотом наркотиков в России

Сколько денег россияне тратят на наркотики
Глава ФСКН отчитался о ситуации с оборотом наркотиков в России

LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу

LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу
Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.

Цитата дня: Виктор Иванов об употреблении наркотиков сотрудниками Госнаркоконтроля

Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков признал, что сотрудники силовых ведомств употребляют «вещества».

Цитата дня: Виктор Иванов об употреблении наркотиков сотрудниками Госнаркоконтроля
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков признал, что сотрудники силовых ведомств употребляют «вещества».