Сколько денег россияне тратят на наркотики
Глава ФСКН отчитался о ситуации с оборотом наркотиков в России
Сколько денег россияне тратят на наркотики Глава ФСКН отчитался о ситуации с оборотом наркотиков в России
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
Цитата дня: Виктор Иванов об употреблении наркотиков сотрудниками Госнаркоконтроля
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков признал, что сотрудники силовых ведомств употребляют «вещества».