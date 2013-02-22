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Новости

Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игры
Менеджмент
Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игрыОснователь Wargaming рассказал H&F, на каких принципах строил глобальную игровую компанию с годовой выручкой более $100 млн.
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Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игры
Менеджмент

Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игры Основатель Wargaming рассказал H&F, на каких принципах строил глобальную игровую компанию с годовой выручкой более $100 млн.