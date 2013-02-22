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Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игрыОснователь Wargaming рассказал H&F, на каких принципах строил глобальную игровую компанию с годовой выручкой более $100 млн.
Менеджмент