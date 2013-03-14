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Новости

Инвестфонды вложили в Oktogo.ru $11 млн

Сервис бронирования отелей провёл третий раунд инвестиций

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Новости

Инвестфонды вложили в Oktogo.ru $11 млн Сервис бронирования отелей провёл третий раунд инвестиций