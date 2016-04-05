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Новости

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок

На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

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Новости

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

Новости

Картина о краже работы Куинджи. Ее вывесил в Петербурге экс-участник группы «Явь»

Уличный художник назвал полотно «Ай-Петри в параллельной вселенной»

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Новости

Картина о краже работы Куинджи. Ее вывесил в Петербурге экс-участник группы «Явь» Уличный художник назвал полотно «Ай-Петри в параллельной вселенной»

Новости

Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее

По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением

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Новости

Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением

Новости

«Я его на другое приглашал»: Глава Росгвардии — о дебатах с Навальным

Виктор Золотов ответил на предложение политика

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Новости

«Я его на другое приглашал»: Глава Росгвардии — о дебатах с Навальным Виктор Золотов ответил на предложение политика

Новости

Алексей Навальный — о дуэли с главой Росгвардии

Политик вызвал Золотова на дебаты в эфире федерального канала

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Новости

Алексей Навальный — о дуэли с главой Росгвардии Политик вызвал Золотова на дебаты в эфире федерального канала

Новости

#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль

Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях

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Новости

#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях

Новости

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей

Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

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Новости

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца»
Мнения
Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца»Тренеры ММА, телохранитель и рестлер — о том, как сражаться с главой Росгвардии
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Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца»
Мнения

Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца» Тренеры ММА, телохранитель и рестлер — о том, как сражаться с главой Росгвардии

Новости

Пользователи соцсетей — о дуэли Навального и главы Росгвардии

В твиттере предложили привлечь к поединку Игоря Чайку для более успешной отбивной

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Новости

Пользователи соцсетей — о дуэли Навального и главы Росгвардии В твиттере предложили привлечь к поединку Игоря Чайку для более успешной отбивной

Новости

Глава Росгвардии — о сходстве акций протеста с «цветными» революциями

По мнению Золотова, западные СМИ используют тему протестов для информационных атак на Россию

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Новости

Глава Росгвардии — о сходстве акций протеста с «цветными» революциями По мнению Золотова, западные СМИ используют тему протестов для информационных атак на Россию

Город

Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова

На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей

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Город

Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей

Ситуация

Окончательная численность войск Нацгвардии

Формирование структуры завершится в 2018 году

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Ситуация

Окончательная численность войск Нацгвардии Формирование структуры завершится в 2018 году

Ситуация

Суд отказался допросить главу Росгвардии по делу об убийстве Немцова

Защита считает, что Виктор Золотов располагал всеми необходимыми данными для организации преступления

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Ситуация

Суд отказался допросить главу Росгвардии по делу об убийстве Немцова Защита считает, что Виктор Золотов располагал всеми необходимыми данными для организации преступления

Ситуация

«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке

Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей

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Ситуация

«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей

Ситуация

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания

Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек

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Ситуация

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек

Ситуация

Путин объявил о создании национальной гвардии (обновлено)

Нацгвардия станет спецподразделением на базе внутренних войск МВД

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Ситуация

Путин объявил о создании национальной гвардии (обновлено) Нацгвардия станет спецподразделением на базе внутренних войск МВД